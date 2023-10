198. rocznica nadania praw miejskich Zduńskiej Woli. Uroczystość na cmentarzu ZDJĘCIA

198. rocznica nadania praw miejskich Zduńskiej Woli

Stefan Prawdzic Złotnicki uznawany jest za założyciela Zduńskiej Woli. To za jego sprawą Zduńska Wola zaczęła się rozwijać i licznie zjeżdżali kupcy oraz przedstawiciele innych branż. Zduńska Wola stała się ostoją dla tkaczy. Początkowo zakładali niewielkie warsztaty. Z czasem zaczęli pojawiać się wielcy fabrykanci. Stefan Prawdzic Złotnicki swoimi staraniami doprowadził do nadania praw miejskich Zduńskiej Woli. Miało to miejsce 25 października 1825 roku

Tego dnia wydany został przez księcia Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka akt erekcyjny, który zaczyna się słowami: