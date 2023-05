2,6 promila u kierowcy. Zduńskowolska policja podsumowała majówkowy weekend. Interwencji nie brakowało

Zduńskowolscy policjanci w dniach 28 kwietnia - 4 maja 2023 roku, czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących w ramach ogólnopolskich działań związanych z długim weekendem „Majówka 2023”. Pomimo licznych apeli dotyczących dostosowania prędkości do warunków panujących na drogach oraz nie wsiadania za kierownicę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, byli kierujący, dla których bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, nie miało znaczenia. Policjanci na terenie powiatu zduńskowolskiego zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących. Doszło do 5 kolizji – informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk , rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Jakie policyjne interwencje na zduńskowolskich drogach? Rzecznik informuje

- 1 maja przed godziną 16:00, 29-letni mieszkaniec powiatu łaskiego, jechał przez Szadek kierując samochodem marki Audi. Policjanci zatrzymali pojazd do standardowej kontroli i wtedy okazało się, że 29-latek ma prawie promil alkoholu w organizmie i nie ma uprawnień do prowadzenia samochodu.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień wysyłany jest zawsze do sądu wniosek o ukaranie. Sąd w takiej sytuacji obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat i może orzec karę grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

- 2 maja o godzinie 16:30, dyżurny otrzymał zgłoszenie od kierowcy, który jechał w kierunku Opiesina, za samochodem marki Alfa Romeo. Zgłaszający widział, jak jadący przed nim kierowca jedzie całą szerokością drogi, stanowiąc zagrożenie dla innych kierujących oraz pieszych. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli i okazało się, że 32-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego, ma 2,6 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, kierował samochodem, chociaż sąd dożywotnio zabrał mu prawo jazdy. Jego zuchwałe postępowanie, tak samo jak zachowanie wspomnianego wyżej 67-latka, zostanie skierowane pod ocenę sądu.