3 września 1939 na Zduńską Wolę spadły pierwsze bomby. Tak było w Zduńskiej Woli podczas II wojny światowej ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Podczas okupacji Polakom przeznaczono, jak wyraził się na spotkaniu z mieszkańcami w Zduńskiej Woli namiestnik III Rzeszy w Kraju Warty Artur Greiser rolę służących (knechtów). Polityka Greisera była prosta: zniemczyć Kraj Warty, usuwając z niego wszystkich uznanych za element niepożądany. Ci z mieszkańców Zduńskiej Woli, zamienionej urzędowo na Freihaus, którzy uznani zostali za etnicznych Niemców z własnej woli lub pod przymusem zapisywali się na Niemiecką Listę Narodowościową (DVL). Procent ich niemieckości określany był za pomocą specjalnych kategorii, na które podzielono DVL. W zdecydowanej większości zduńskowolanie kwalifikowani byli do grupy drugiej.

Już prawdopodobnie pod koniec 1939 roku stworzone zostało getto żydowskie, a ostatecznie zamknięto je jesienią 1940 roku. Jego granice przebiegały w widłach ulic Juliusza oraz obecnej Getta Żydowskiego, aż do ul. Sieradzkiej, obejmowały zachodnią i północną stronę placu Wolności ( dawnego Rynku). Od północnej strony miasta dochodziły do zbiegu ulic Opiesińskiej i Szadkowskiej, ciągnęły się wzdłuż rowu do ul. Narwiańskiej, a następnie Sieradzkiej.

W dniach 24-26 sierpnia 1942 getto zostało zlikwidowane, a jego mieszkańcy zamordowani, m.in. w obozie w Chełmnie nad Nerem.

Do wyzwolenia Zduńskiej Woli spod nazistowskiej okupacji doszło między 19 a 21 stycznia 1945 r, gdy do miasta wjechały radzieckie czołgi. Za oficjalną datę wyzwolenia Zduńskiej Woli spod okupacji hitlerowskich Niemiec przyjmuje się 21 stycznia.