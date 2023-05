300 innowacyjnych ekodoniczek dla przedszkoli w Zduńskiej Woli. Dzieci wzięły udział w warsztatach wysiewając zioła. ZDJĘCIA

Jak relacjonuje Urząd Miasta w Zduńskiej Woli, w pięciu miejskich przedszkolach odbyły się ekologiczne warsztaty. - Najmłodsi wysiewali aromatyczne polskie zioła z wykorzystaniem portugalskich ekodoniczek, które wyprodukowane zostały z kompostu. Produkt zagranicznego startupu łączy innowację z troską o środowisko i edukacją. Pomoże on uczynić naszą planetę zieloną i wolną od zanieczyszczeń i plastikowych doniczek, które po przesadzeniu roślin trafiają prosto do kosza. Kompost nie tylko się rozkłada, ale również jest substancją odżywczą dla młodych roślin.

– Angażujemy dzieciaki do wspólnej zabawy z ekologią. Chcemy pokazać, jak ważne jest ograniczenie plastiku i wspólne dbanie o środowisko. W czerwcu uczniowie podstawówek zaopiekują się bukami z polskich szkółek, które przyjadą do nas w specjalnych biodegradowalnych kontenerach. Posadzą je na terenie Zduńskiej Woli. To będzie kolejna akcja zazieleniania naszego miasta – podkreśla Michalina Łagunionok, zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta UM Zduńska Wola.