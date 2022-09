60 lat Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Będzie zjazd absolwentów UNIKALNE ZDJĘCIA

60 lat Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Historia szkoły sięga września 1962 roku. Wtedy rozpoczął się nabór młodzieży do klasy pierwszej o kierunku radiowo-telewizyjnym mieszczącej się w budynku Technikum Mechanicznego przy ul. Żeromskiego. Obecny budynek został przydzielony na jej stałą siedzibę we wrześniu 1967 roku. 31 sierpnia 1967 roku zapadła decyzja o utworzeniu Technikum Elektronicznego w Zduńskiej Woli. Pierwszym dyrektorem został Stefan Warulik. To początki szkoły, która w Zduńskiej Woli bardzo szybko zyskała ogromny szacunek wśród mieszkańców. Wieści szybko się roznosiły. O elektroniku dowiedzieli się mieszkańcy innych miast regionu. Placówka szybko się rozwijała. Przybywało uczniów, nauczycieli. To wymagało coraz większych inwestycji w bazę dydaktyczną, zaplecze. Renoma szkoły docierała do wielu osób spoza Zduńskiej Woli. Sprawiło to, że została podjęta decyzja o utworzeniu szkolnego internatu, który przez dziesiątki lat był nierozerwalnie kojarzony z elektronikiem.