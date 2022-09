83. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Rocznicowe obchody zorganizowane zostały przez miasto Zduńska Wola i powiat zduńskowolski. Podczas uroczystości przypomniane zostały wydarzenia sprzed 83 lat. Pierwsza bomba, jaka spadła na Zduńską Wolę trafiła w świątynię przy ulicy Kościelnej. Niemcy, prawdopodobnie myśleli, że odprawiane jest wtedy nabożeństwo. Tak jednak nie było. Kolejne bomby trafiały w domy w całym mieście. Zduńska Wola stanęła w ogniu.

Byłem wówczas małym dzieckiem. Spanikowani mieszkańcy Zduńskiej Woli i Karsznic uciekali do Warszawy. Stamtąd jednak ich zawracano - wspomina zduńskowolski kombatant Bolesław Sylla. - Pamiętam tylko okruchy tamtych wydarzeń. To na przykład żandarmi konfiskujący ulotki konspiracyjne, które kolportowała moja mama.

Uczestnicy obchodów oddali hołd ofiarom hitleryzmu.

W tych, którzy pamiętają dramatyczne wydarzenia czasów II Wojny Światowej, każde wycie syren, każdy podobny do wybuchu bomb grzmot burzy czy każde słowo wypowiedziane w języku niemieckiego czy sowieckiego agresora, ma moc przywoływania obezwładniającego strachu, cierpienia i uczucia zagrożenia życia. Mówimy, że czas leczy rany, ale doświadczenie wojny pozostaje z człowiekiem na zawsze, choć schowane jest coraz głębiej pod coraz grubszym płaszczem rutyny życia w czasach pokoju - podkreśla prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora. - Pokolenia, które pamięta te mroczne czasy, opuszcza nas bezpowrotnie: żołnierze Września 1939, Polacy walczący na wszystkich frontach, Kolumbowie. Oni wszyscy przekazali mojemu pokoleniu prawdę o tym, do czego zdolny jest człowiek ogarnięty żądzą władzy, tyranią i do czego zdolne jest społeczeństwo posłusznie, bezkrytycznie realizujące jego zbrodniczy plan. I żyliśmy w przeświadczeniu, że to już tylko historia. Wtuliliśmy się w gruby płaszcz rutyny życia w czasach pokoju.