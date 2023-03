AKCJA ONA I ON. Oto zakochani ze Zduńskiej Woli i okolic ZDJĘCIA REDAKCJA

Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy biorące udział w akcji pary ze Zduńskiej Woli i okolic w kategorii Ona i On razem do 7 lat i Ona i On razem więcej niż 7 lat.