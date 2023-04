Akcja sadzenia 112 nowych drzew ruszyła w Zduńskiej Woli. Pierwsze sadzonki trafiły do Przedszkola nr 5 ZDJĘCIA

Ekologiczna uroczystość w zduńskowolskiej „piątce” była ozdobą obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i efektem sukcesu mieszkańców odniesionym w ubiegłorocznej edycji programu „Polska Stolica Recyklingu” Fundacji Odzyskaj Środowisko powołanej przez firmę MB Recycling. Łącznie do Zduńskiej Woli dzięki temu trafi 112 nowych drzew, które zostaną rozdysponowane pomiędzy wszystkie miejscowe szkoły i przedszkola. Partnerem sadzenia prowadzonego pod hasłem „Elektryczny las” drzew jest Nadleśnictwo Kolumna.

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora przytakuje, że to sympatyczny moment, bo o ekologii z najmłodszymi rozmawia się wyjątkowo wdzięcznie. - Dzieci najszybciej uczą się tych dobrych nawyków i mam nadzieję, że przekazują tę wiedzę dalej, swoim rodzicom i dziadkom. A dorosłym niestety zdarza się, że nabrali w trakcie swojego życia niekoniecznie proekologicznych zachowań. Jest to więc doskonały pomysł. Dlatego też zajęcia ekologiczne są prowadzone we wszystkich naszych szkołach i przedszkolach i to jest bardzo dobry kierunek. Wszyscy musimy pamiętać o naszej planecie. Tak jak będziemy dbać o nią dzisiaj tak będzie wyglądała za lat kilkadziesiąt.