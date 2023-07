Akcja "Wyprowadź Czartkowiaka" schroniska Funny Pets w Czartkach już w najbliższą sobotę ZDJĘCIA

Fundacja Schroniska Funny Pets w Czartkach organizuje akcję #WyprowadźCzartkowiaka w najbliższą sobotę, 22 lipca. Tego dnia można zabrać na spacer podopiecznego schroniska i pomóc w jego adopcji, promując zwierzaka w social mediach. Obowiązują zapisy na spacer pod nr tel. 43 828 36 46 od godz. 9.

Schronisko Funny Pets w Czartkach zachęca do spędzania czas na spacerach z uroczymi, bezdomnymi Czartkowiakami i zaprasza do czynnego udziału w akcji #WyprowadźCzartkowiaka i pokaż go światu. Celem jest dokumentowanie czasu spędzonego z podopiecznymi schroniska. Wystarczy, że pod postami z tym hasztagiem uczestnicy akcji dodadzą ulubione zdjęcia i filmiki zrobione podczas spacerów w schronisku.

Poprzez udostępnienie zdjęć i filmów, dajecie szansę kolejnym zwierzętom na znalezienie swojego wymarzonego domu. Wasze wspomnienia mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych adopcyjnych rodzin i zachęcić je do odwiedzenia schroniska, aby spotkać te wspaniałe istoty i dać im dom, którego tak bardzo pragną. Podzielcie się swoimi zdjęciami i filmami w komentarzu poniżej oraz na swoich tablicach, dodając hasztagi #WyprowadźCzartkowiaka #schroniskoczartki - zachęcają do udziału w akcji działacze Fundacji Schroniska Funny Pets w Czartkach