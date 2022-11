Andrzej Wawrzyniak i Martyna Majchrzak z Grand Prix festiwalu „Przy Kominku" w Kielcach

Zduńskowolski duet Martyna Majchrzak i Andrzej Wawrzyniak z główną nagrodą X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy

Kominku” – Kielce 2022. Wydarzenie odbyło się 25 i 26 listopada.

Do festiwalu zakwalifikowanych zostało 15 wykonawców. Najlepsze wrażenie na jury zrobili zduńskowolanie, którym przyznano główną, najważniejszą nagrodę – GRAND PRIX X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy

Kominku”. Martynie Majchrzak i Andrzejowi Wawrzyniakowi przyznano także Nagrodę Publiczności oraz Zaproszenie do udziału w 56. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej 2023 w Szklarskiej Porębie, Nominację do udziału w Festiwalu

„Drogowskazy – poezja, szanty, blues 2023” w Krzyżu Wielkopolskim oraz zaproszenie na trzydniowy pobyt do Zajazdu Pod Caryńską.

Ponadto, Andrzej Wawrzyniak otrzymał Nagrodę Specjalną Magazynu Piosenki

Studenckiej „Mikroklimat”.