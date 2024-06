Aneta Witkowska, nauczycielka I LO w Zduńskiej Woli awansowała na mistrzostwa świata w pływaniu! ZDJĘCIA

Aneta Witkowska, nauczycielka z I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli, zajęła 9. miejsce w prestiżowych zawodach Oceanman w Cattolica we Włoszech i zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata w Dubaju na dystansie 5 km w pływaniu w wodach otwartych.

Mistrzostwa Świata w Dubaju to wydarzenie, które gromadzi najlepszych pływaków z całego świata. Natomiast Oceanman to największa na świecie seria zawodów sportowych w pływaniu na wodach otwartych. Zawody te charakteryzują się wysokim poziomem trudności, co czyni sukces zduńskowolanki jeszcze bardziej imponującym.

Zduńskowolanka udowodniła, że pasja do sportu i ciężka praca mogą prowadzić do spektakularnych osiągnięć. Jej sukces w zawodach Oceanman w Cattolica to dopiero początek drogi, której kolejnym przystankiem będą Mistrzostwa Świata w Dubaju - informuje starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli.

To nie pierwszy pływacki sukces nauczycielki wychowania fizycznego z I LO w Zduńskiej Woli. W 2022 roku z mistrzostw świata w pływaniu przywiozła srebrny medal. PISALIŚMY O TYM TUTAJ