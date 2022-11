Bajkowo i „dyniowo” w przedszkolu nr 9 w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Dzieci w tym wyjątkowym dniu przybyły do przedszkola przebrane w przepiękne bajkowe stroje. Ten dzień miał wszystkim przypomnieć jak ważne są bajki i że warto do nich powracać. Były także konkursy, rebusy oraz zabawy ruchowe. Przedszkolaki były aktywne, otwarte i wesołe.

Był to dzień pełen wrażeń – podkreślają w PP 9.