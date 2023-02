Bal ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli

Bal w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli

Egzamin ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części pisemnych. Trwać będzie od 23 do 25 maja 2023 roku.

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Do egzaminu trzeba przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie ma jednak kryterium, jakie trzeba osiągnąć. Wyniki liczą się natomiast w rekrutacji do szkół średnich. Wyniki egzaminu zostaną opublikowane 3 lipca.