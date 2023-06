Bezdomność zwierząt cały czas aktualna. Bezpłatne zabiegi sterylizacji, kastracji i chipowania w gminie Zapolice

Problem bezdomności psów i kotów to wciąż duży problem, szczególnie w tym czasie. Jedną z przyczyn jest porzucanie przez właścicieli w czasie sezonu urlopowego. Jednak wciąż spory odsetek bezdomności wynika z niekontrolowanego rozmnażania się. A można temu zapobiec. Kastracja, sterylizacja - te zabiegi eliminują ten problem. Chipowanie - pomaga odnaleźć właściciela, gdy nasz pupil dał nogę.

Bezpłatne zabiegi

Niestety, każdy z tych zabiegów kosztuje. Jednak, by eliminować bezdomność wiele z gmin decyduje się na finansowanie sterylizacji, kastracji, czy chipowania. Tak jak np. gmina Zapolice, która od marca ruszyła z akcją sterylizacji i kastracji zwierząt wraz z czipowaniem. Gmina pokrywa całkowity koszt sterylizacji oraz dopłaca 50 % kosztów zabiegu kastracji. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie Gminy Zapolice.

W celu wzięcia udziału w akcji należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Zapolice osobiście lub przesłać na adres Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice. Jedno gospodarstwo domowe może zgłosić maksymalnie dwa zwierzęta.

Wniosek do Urzędu Gminy należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do i Nr 3 do Zarządzenia. Decyduje data wpływu do Urzędu. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Zapolice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.