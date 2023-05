Biblioteka Miejska w Zduńskiej Woli będzie nieczynna przez miesiąc ZDJĘCIA

Biblioteka przy ul. Łaskiej 12 w Zduńskiej Woli będzie nieczynna od 29 maja do 30 czerwca. Powodem jest będąca już na ukończeniu gruntowna modernizacja budynku. Konkretnie księgarze potrzebują tego czasu by przygotować obiekt do normalnego funkcjonowania. O modernizacji biblioteki można przeczytać tutaj: remont biblioteki

Informujemy, że nie będą naliczane kary za przetrzymane egzemplarze, a ich zwrotu będzie można dokonać w lipcu.

Zapraszamy do skorzystania w tym czasie ze zbiorów w naszych filiach w Karsznicach, Janiszewicach, Annopolu, Krobanowie -informuje Karolina Kowalczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli