Boże Ciało 2023 w Zduńskiej Woli. Przez miasto przejdzie wielka procesja ZDJĘCIA

Przez Zduńską Wolę przejdzie wielka procesja

Procesję Bożego Ciała przygotowują wspólnie parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, parafia pw. św. Antoniego i prafia św. Antoniego.

Procesja wyruszy z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do kościoła św. Antoniego, po mszy świętej o godz. 10.30. Wierni tradycyjnie będą się modlili przy czterech ołtarzach ustawionych przy ul. Łaskiej: Ołtarz I przygotują strażacy, ołtarz II - Kościół Domowy i Rycerze Kolumba, ołtarz III - parafianie z kościoła św. Pawła, a ołtarz IV - parafianie ze św. Antoniego.

W związku z procesją, od godz. 10.30 do godz.11.30 zamknięta zostanie ul. Kościelna od ul. Złotnickiego do ul. Mickiewicza. Od godz. 11.3 do godz. 14 z ruchu wyłączone będą kolejne odcinki ul. Łaskiej.

Jak wyglądała procesja w Zduńskiej Woli przed rokiem można zobaczyć tutaj:boże ciało 2022