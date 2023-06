Boże Ciało w Zduńskiej Woli 2023. Wspólna procesja trzech parafii przeszła ulicami miasta ZDJĘCIA

To już tradycja, że w Boże Ciało wierni z kilku zduńskowolskich parafii uczestniczą w jednej miejskiej procesji Bożego Ciała. Dzisiaj, 8 czerwca, wierni z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Antoniego i św. Pawła wyruszyli w procesji z Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do kościoła św. Antoniego.

Wierni modlili się przy czterech ołtarzach ustawionych przy ul. Łaskiej przez:

Boże Ciało to tradycyjna, potoczna nazwa uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Godne uwagi jest to, że najstarsza nazwa tej uroczystości brzmiała "festum Eucharistiae" - "święto Eucharystii". Boże Ciało stwarza wspaniałą okazję do rozważania tajemnicy Eucharystii, jest okazją do zamanifestowania naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to "sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, uczta paschalna, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".- informuje Bazylika Mniejsza w Zduńskiej Woli