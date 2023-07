Budynek dworca PKP nabiera blasku. Tak wygląda teraz a remont jeszcze się nie skończył ZDJĘCIA

Remont budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli to inwestycja prowadzona wspólnie przez kolej i miasto Zduńska Wola. To część wartego ponad 50 milionów złotych projektu, który zakłada również inwestycje w Strykowie, Głownie i Pabianicach.

Remont budynku dworca w Zduńskiej Woli

Modernizacja dworca i jego najbliższego otoczenia kosztować ma ok. 4,3 mln zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w 85 proc. ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania przebiega w ramach większego projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” o sumarycznej wartości ok. 50 mln zł.

Modernizacja budynku dworca to nie koniec zmian w tym miejscu. Wokół powstaną nowe jezdnie i chodniki. Przy ulicy ma być zadaszony peron, na którym zatrzymywać będą się autobusy MPK i przewoźników lokalnych. Zadaszenie budowlańcy zamontują też między placem Żelaznym a wejściem na perony kolejowe. Natomiast miasto przebuduje dochodzący do dworca zaniedbany pasaż Janusza KusocińskiegoO TYM TUTAJ