Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli 2024. Znamy projekty, na jakie będzie można głosować ZDJĘCIA

To już dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Do podziału na zadania zduńskowolan będzie więcej funduszy niż w poprzednich edycjach. Do rozdysponowania będzie 1mln 250 tys. zł, z czego 1,1 mln. zł przeznaczone będzie na inwestycje, a 150 tys. zł na wydarzenia.

Do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok mieszkańcy zgłosili dziewiętnaście projektów. Jedenaście w kategorii wydarzenia oraz osiem w kategorii inwestycje lokalne. Szesnaście z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i zostanie poddanych pod głosowanie. Na zgłoszenie odwołań wnioskodawcy mają czas do 14 września. Poniżej przedstawiamy listy projektów przyjętych i odrzuconych w poszczególnych kategoriach - informuje zduńskowolski magistrat.