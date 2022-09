Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli. Już można głosować. Jakie są projekty? Agnieszka Olejniczak

Dziś (26 września) ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Mieszkańcy wybierają to, n co zostaną wydane pieniądze w 2023 roku. Wśród propozycji jest kilka inwestycji i kilkanaście wydarzeń. Głosować można przez Internet.