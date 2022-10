Budżet Obywatelski Zduńskiej Woli. Trwa głosowanie Agnieszka Olejniczak

do 12 października trwa głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli. Mieszkańcy wybierają to, na co zostaną wydane pieniądze miejskie w 2023 roku. Wśród propozycji jest kilka inwestycji i kilkanaście wydarzeń.