Chirurgia w szpitalu w Zduńskiej Woli nieczynna. Oddział w remoncie, lekarze odeszli

Szpital w Zduńskiej Woli. Chirurgia zawieszona do 20 marca

W Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym od 1 marca zawieszono działalność oddziału chirurgii. Oficjalny powód podawany przez dyrekcję, to konieczność przeprowadzenia pilnego remontu. Ale jest też problem obsady lekarskiej. Chirurdzy w Zduńskiej Woli złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Odeszli z końcem lutego.

Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu oddziału do 20 marca. Jak zapewnia dyrektor do spraw medycznych placówki Dariusz Kałdoński, został o tym zawiadomiony zarówno wojewoda łódzki, jak i wszystkie poradnie na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz ościenne szpitale, jak również dyspozytorzy pogotowia ratunkowego.

Powód zamknięcia oddziału w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym, jaki podaje placówka, to między innymi konieczność wykonania remontu i nowego odpływu, by pomieszczenia nie były zalewane. Z tym dyrekcja placówki ma nadzieję uporać się w trzy tygodnie. Pozostaje jeszcze kwestia personelu oddziału. Szpital szuka chętnego do pracy w Zduńskiej Woli chirurga.