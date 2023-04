Chirurgia w Zduńskiej Woli w kwietniu też nieczynna. Szpital prowadzi rozmowy z lekarzami

Oddział chirurgii w Zduńskiej Woli będzie zamknięty także jeszcze w kwietniu. Dyrekcja placówki zapewnia, że robi wszystko, by zaczął działać i przyjmować pacjentów od maja. O sytuacji w lecznicy dyskutowali także radni powiatowi na sesji w Zduńskiej Woli.

Jak zapewnia dyrektor do spraw medycznych Dariusz Kałdoński, o czasowym zamknięciu oddziału został zawiadomiony zarówno wojewoda łódzki, jak i wszystkie poradnie na terenie powiatu zduńskowolskiego oraz ościenne szpitale, jak również dyspozytorzy pogotowia ratunkowego. Chorzy z powiatu zduńskowolskiego pomocy muszą szukać w szpitalach w Łasku, Sieradzu i Pabianicach.

Działanie oddziału chirurgicznego szpitala w Zduńskiej Woli zostało zawieszone od początku marca. Oficjalny powód podawany przez dyrekcję, to konieczność przeprowadzenia pilnego remontu kanalizacji. Ale jednocześnie jest problem z brakiem lekarzy. Ordynator i jego zastępca wypowiedzieli umowy i z końcem lutego odeszli z pracy.

Radni dostali także informację o wydatkach, jakie zostały poczynione na remonty w szpitalu w ostatnich latach. To między innymi około 3 mln zł na wyremontowanie oddziału ginekologii oraz oddziału dziecięcego. Z kolei budynek, gdzie dawniej była pediatria, przechodzi remont na potrzeby rehabilitacji. Na remonty czekają kolejne pomieszczenia, ale rozpoczęcie prac uzależnione jest od uzyskania dofinansowania. Prezes Majer liczy na ogłoszenie konkursów na infrastrukturę zdrowotną przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, ale do tej pory takie możliwości pozyskania pieniędzy się nie pojawiły.

Prezes szpitala w Zduńskiej Woli Małgorzata Majer na sesji powiatowej tłumaczyła radnym, jaka jest sytuacja w szpitalu. Przedstawiła między innymi, jak przebiega remont kanalizacji na oddziale, który mieści się na parterze głównego budynku szpitala i był zalewany przez niesprawne odpływy. Przyznała jednak, że są problemy z pozyskaniem lekarzy chirurgów, by zapewnić mu normalne działanie.

Oddział chirurgiczny szpitala w Zduńskiej Woli nie przyjmuje pacjentów. Tak będzie do 20 marca. Chorzy z powiatu zduńskowolskiego od 1 marca pomocy muszą szukać w Łasku, Sieradzu i Pabianicach.

Co z chirurgią w Zduńskiej Woli?

- Naszą wolą i intencją jest, by od 1 maja chirurgia była otwarta - zapewnia Dariusz Kałdoński, dyrektor do spraw medycznych Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy jednocześnie prowadzi rozmowy z ordynatorem chirurgii i jego zastępcą, którzy wypowiedzieli umowy oraz szuka specjalistów chętnych do pracy na oddziale. Potrzebny jest co najmniej jeszcze jeden lekarz, by oddział miał bezpieczną obsadę.

Podstawowe wymagania dotyczące obsady lekarskiej na oddziale chirurgii to zatrudnienie co najmniej dwóch lekarzy. Potrzebni są także dodatkowi specjaliści do pełnienia dyżurów. Lekarze z chirurgii, którzy złożyli wypowiedzenia umów w Zduńskiej Woli pracowali od 35 lat. Zapewniają, że nie chcą zostawić pacjentów bez opieki, ale też nie mogą godzić się na pracę ponad siły.