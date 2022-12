Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy od 6 grudnia 2022? Przewodnik imprezowy

Wernisaż wystawy Anna Juszczak

Warsztaty z makramy

Spotkanie z Izabelą Kuną

To będą wyjątkowe Mikołajki. Tego dnia w Kinie Ratusz spotka się z Wami Izabela Kuna. W ramach projektu ,,Spotkajmy się ,,Między obrazami”, który realizowany jest z Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 6 grudnia o godz. 16:45 obejrzymy film ,,Teściowie”, a po projekcji porozmawiamy z Izabelą Kuną (godz. 18.30). Spotkanie poprowadzi Justyna Dżbik – Kluge. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie MDK Ratusz od 30 listopada.

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli do udziału w 3. edycji Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Podzielmy się kolędą"!

Celem Festiwalu jest kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie chęci muzykowania – śpiewania kolęd i pastorałek

Jeśli chcecie wziąć udział w Festiwalu, zapoznajcie się regulaminem oraz ze wszystkim załącznikami do regulaminuhttps://bit.ly/3VeJpc1

Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do regulaminu) w wersji elektronicznej prześlijcie na adres: [email protected]

Możecie ją również dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 5 grudnia.

Więcej informacji o Festiwalu znajdziecie na naszej stronie: www.mdk-zdunskawola.pl lub na stronie SP nr 11 https://sp11.zdunskawola.pl/