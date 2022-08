Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy w tygodniu 9 - 15 sierpnia? Przewodnik imprezowy

Co? Gdzie? Kiedy w Zduńskiej Woli i okolicy

Wystawa w Kawiarni Literackiej

Spływ kajakowy Burzenin - Pstrokonie

Już po raz 55. zapraszamy Was na spływ kajakowy z GOKiS Zapolice. Tym razem popłyniemy rzeką Wartą na trasie Burzenin - Pstrokonie. Ten odcinek należy do jednych z najłatwiejszych w naszym regionie, dlatego szczególnie zapraszamy rodziny z dziećmi. Zbiórka uczestników o godz. 16:30, natomiast zakończenie przewidziano ok. godz. 19:00. PIĄTEK O 16:30 – 19:00 Koszt udziału w spływie to 50 zł od osoby. Zapisy pod nr tel. 725590477.