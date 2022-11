Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy w tygodniu do 27 listopada? Przewodnik

Co się dzieje w zduńskiej Woli?

Co gdzie i kiedy dzieje się w mieście i okolicy pokazujemy w naszym przewodniku imprezowym. W tym tygodniu wypada 25 listopada, a to święto kolejarzy oraz odpust św. Katarzyny. Szczegóły także na plakatach w GALERII ZDJĘĆ.

Rozpoczęcie obchodów 90-lecia Karsznic

Prezentacja symboli Gminy Zduńska Wola z koncertem w Korczewie

25 listopada 2022 roku, w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Korczewie, odbędzie się prezentacja symboli gminy Zduńska Wola, umieszczonych w herbie gminy. W programie spotkania: Godz. 15.40 – prezentacja symboli Gminy Zduńska Wola – prof. Marek Adamczewski; Godz. 16 – koncert „Z muzycznego ogrodu św. Hildegardy do Korczewa”; Godz. 17 – Msza święta odpustowa z wprowadzeniem relikwii św. o. Pio, pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

Andrzejkowa Zumba w DK Lokator

26 listopada o godzinie 15:30 zapraszamy na andrzejkową Zumbę z Emi w DK Lokator w Zduńskiej Woli - zumba to kombinacja aerobiku i tańca, która poprzez zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem i wprawia w dobre samopoczucie. Proste kroki taneczne i motywująca muzyka stwarzają atmosferę świetnej imprezy i totalnie porywają do zabawy. Koszt zajęć to 25 zł. Czas trwania: 75 minut. Zapisy pod nr telefonu: 794 368 430.