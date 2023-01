Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy w tym tygodniu?

Koncert półroczny PSM

Irena Kwiatkowska „Moje życie”

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprezentować prace plastyczne Ireny

Kwiatkowskiej.

Artystka urodziła się w Zduńskiej Woli, gdzie ukończyła liceum

ogólnokształcące. Sztuką interesowała się już od lat szkolnych. Rysunku

i podstaw technik malarskich uczyła się na warsztatach organizowanych

przez Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli. Wpływ na rozwój warsztatu

artystycznego miały również plenery organizowane przez MDK.

Skąd artystka czerpie pomysły na tworzenie?

– Zawsze interesowałam się innymi ludźmi; ich uczuciami, problemami.

Słuchałam, co mają do powiedzenia. Z tych opowieści rodzą się moje

pomysły na malowanie. Jak byłam mała, mama mówiła, że mam bujną

wyobraźnię, ale teraz wiem, że to moja wrażliwa dusza domagała się

ujrzeć światło dzienne w postaci obrazów i kolorów, jakimi się posługuję

– wspomina Kwiatkowska.