Co się dzieje w Zduńskiej Woli i okolicy w tym tygodniu? Czas na Orszak Trzech Króli

Co? Gdzie? Kiedy? Co się dzieje w najbliższym czasie w Zduńskiej Woli i okolicy? Oto nasz przewodnik po wydarzeniach w styczniu 2023 roku.

Zduńskowolski Orszak Trzech Króli

Zduńskowolski Orszak Trzech Króli odbędzie się 6 stycznia 2023 roku. Organizowany jest po raz ósmy przez zduńskowolskie parafie rzymskokatolickie w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Z parafii św. Antoniego wyjdzie czerwony orszak króla Kacpra. Dołączą do niego wierni z karsznickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z kościoła św. Pawła pomaszeruje niebieski orszak króla Baltazara. Parafia św. Maksymiliana to orszak zielony króla Melchiora, a wierni z bazyliki pójdą w białym orszaku Gwiazdy Betlejemskiej. Wszystkie połączą się u zbiegu ulic Łaskiej i Piwnej, by razem wejść na teren Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41. Tam rozpoczną się jasełka i wspólne kolędowanie. Organizatorzy proszą o przygotowanie strojów w kolorze danego orszaku.

Orszak przejdzie do Betlejem na Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, gdzie w jasełkach wystawionych przez Amatorski Teatr CULTUS zagości w pałacu Heroda i w grocie betlejemskiej, gdzie Mędrcy złożą pokłon i dary Jezusowi. Na placu w namiocie będzie wystawa kartek świątecznych oraz możliwość zakupienia okolicznościowej plakietki Zduńskowolskiego Orszaku 2023. Będzie ciepła zupa.

Patronat nad Zduńskowolskim Orszakiem Trzech Króli objęli Ordynariusz Diecezji Włocławskiej JE Krzysztof Wętkowski, Starosta Zduńskowolski Hanna Iwaniuk, Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora, Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha.