Część nowego ronda przy Getta Żydowskiego w Zduńskiej Woli już przejezdna. Tak postępują prace przy modernizacji obwodnicy ZDJĘCIA

Niemal zrobiona jest połowa ronda na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Getta Żydowskiego, czyli jego część od strony pl. Wolności. Prowadzone są natomiast prace od strony północnej. W związku z tym zmieniła się organizacja ruchu w obrębie zduńskowolskiej obwodnicy w tym rejonie.

Na ulicę Łódzką można wjechać z ulicy Getta Żydowskiego jadąc od strony placu Wolności. Obowiązuje tam nakaz skrętu w prawo.

Budowa ronda jest częścią przebudowy zduńskowolskiej obwodnicy, czyli rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę, jaka trwa od lipca ubiegłego roku. Prace prowadzone były do tej pory na dwóch odcinkach, po prawej stronie Łódzkiej: na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania Łódzkiej i Getta Żydowskiego oraz na odcinku od Getta Żydowskiego do ul. Mostowej. Widać już efekty, m.in. nową jezdnię i chodnik po prawej stronie Łódzkiej ( na odcinku od ronda Solidarności do nowo budowanego ronda przy Getta Żydowskiego) oraz chodnik i ścieżkę rowerową na odcinku od budowanego ronda do skrzyżowania z Mostową.