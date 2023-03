Cztery nowe, elektryczne autobusy są testowane w Zduńskiej Woli. Kiedy ruszą regularne kursy ZDJĘCIA

Jak informuje Urząd Miasta Zduńska Wola, zduńskowolskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji elektryczne autobusy zamówiło dwa lata temu. Na zakup łącznie sześciu pojazdów i budowę ładowarek firma pozyskała prawie 8,5 mln zł dotacji unijnych.

Elektryki nie wożą jeszcze pasażerów. Obecnie trwają testy i odbiory techniczne. – Sprawdzamy i przygotowujemy pojazdy tak aby jak najszybciej były gotowe do wyjechania na ulicę Zduńskiej Woli To również okazja do szkolenia naszych kierowców – wyjaśnia Michał Płatek, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli.

MPK – jak uzupełnia zduńskowolski magistrat - zamówiło łącznie sześć nowoczesnych, elektrycznych autobusów. Zastąpią najbardziej wysłużone pojazdy we flocie przewoźnika. Nowe pojazdy są klimatyzowane oraz niskopodłogowe, a więc przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy rodziców z dziecięcym wózkiem. We wszystkich e-busach zamontowane są biletomaty oraz ładowarki do telefonów czy laptopów.

Do Zduńskiej Woli dotarły pierwsze cztery autobusy, dwa kolejne – zamówione później – są jeszcze w produkcji. Pierwsze kursy kolejnymi dwoma e-busami MPK zrealizuje już pod koniec tego roku.

MPK na elektryzację floty pozyskało dwie dotacje z Funduszy Europejskich, łącznie o wartości 12,5 mln zł. Autobusy dla Zduńskiej Woli produkuje Solaris Bus&Coach.