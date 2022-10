Czy czeka nas podwyżka za wywóz śmieci? MPGK w Zduńskiej Woli prowadzi analizy

Czy będzie podwyżka za śmieci?

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli analizuje możliwość podniesienia opłat za wywóz śmieci. Powód, to wzrastające ceny paliwa oraz energii elektrycznej, jak i opłat środowiskowych.

– Ponad milion zł wydamy w tym roku na paliwo. Pochłonie to ogromną cześć naszego budżetu. Musimy pamiętać, że nie są to jedyne koszty jakie ponosimy. Dochodzi do tego chociażby opłata za zagospodarowanie odpadów czy opłata środowiskowa, która ustalana jest przez Ministerstwo Klimatu. Aby zrównoważyć wzrost cen paliw i energii elektrycznej analizujemy możliwość podniesienia opłaty za wywóz nieczystości o kilka złotych – mówi Mirosław Marciniak, prokurent spółki MPGK w Zduńskiej Woli.

Jak wylicza MPGK, w 2021 roku paliwo do śmieciarek kosztowało spółkę 589 tys. zł. W tym roku będzie to około miliona złotych. Koszty energii elektrycznej dla spółki wzrosły z 30 tys. zł w ubiegłym roku do 100 tys. zł w 2022 r. Tegoroczna podwyżka za prąd dla MPGK to ponad 230 proc.