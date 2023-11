Daj zniczowi drugie życie. Regały na znicze na Cmentarzu Miejskim przy Bema w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA OPRAC.: Jolanta Jeziorska

Daj zniczowi druga szansę. To hasło, jakie przyświeca akcji na Cmentarzu Miejskim przy Bema w Zduńskiej Woli. Na terenie tej nekropolii stoją regały, w których można zostawić do ponownego użycia szklane znicze. Dzięki temu zniczowi można dać drugie życie zamiast wyrzucać go na śmietnik.