Darmowe badanie ginekologiczne w Zduńskiej Woli już w niedzielę. Mobilny gabinet dostosowany także dla pań niepełnosprawnych

Tegorocznej, piątej już edycji kampanii "W kobiecym interesie", przyświeca hasło "Dostrzegamy, badamy!".

"Skupiamy się na dotarciu do kobiet, które mogą mieć problem z wykonaniem podstawowych badań ginekologicznych. Są to głównie kobiety po 59. roku życia, które wycofując się z poszczególnych płaszczyzn codziennych aktywności, stają się ,,niewidzialne'', co skutkuje zaniedbaniem ich potrzeb, w tym potrzeby opieki ginekologicznej. Dostrzegamy Je, dlatego po raz kolejny wyruszamy w trasę Mobilnym Gabinetem Ginekologicznym, by szerzyć misję profilaktyki zdrowotnej! Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach ginekologicznych wszystkie kobiety, w tym kobiety z niepełnosprawnościami" - informuje Gedeon Richter Polska, inicjator akcji, który konsekwentnie od 2019 roku przypomina Polkom o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych.