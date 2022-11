Dodatek elektryczny dla mieszkańców Zduńskiej Woli. Kto dostanie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli wypłaci świadczenie mieszkańcom, których podstawowym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. To tak zwany dodatek elektryczny.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Program wspomoże zduńskowolan, którzy ogrzewają swoje domy prądem. Mieszkańcy mogą składać wnioski od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. Ośrodek na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 roku.