Dodatek na węgiel i inne paliwa w Zduńskiej Woli. Jak złożyć wniosek?

Do 30 listopada trzeba zdążyć z wnioskiem o wypłatę dodatku na węgiel, pelet czy olej opałowy. Na wypłatę pieniędzy samorząd ma 30 dni. W Zduńskiej Woli wnioski na dopłaty do węgla przyjmowane są do 18 sierpnia, a pierwsze wypłaty już poszły na konta mieszkańców. Wypłacono ponad 1,5 mln zł. Gorzej jest z innym opałem. Choć rozporządzenie ministra środowiska z wzorem wniosku obowiązuje od 21 września, w Zduńskiej Woli dokumenty złożyć można było dopiero od 23 września.

W Zduńskiej Woli wnioski na dopłaty do opału przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Można tam pobrać formularz papierowy lub w formie elektronicznej ze strony internetowej.

Wnioski można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 w poniedziałki w godzinach 8–16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8 – 15.