Dodatkowe miejsca parkingowe zamiast drzew przy dworcu PKP w Zduńskiej Woli? Mieszkańcy mają głos ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE

W internetowej ankiecie (LINK TUTAJ. KLIKNIJ) urząd pyta mieszkańców o to, jak powinna być rozwiązana kwestia miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. Miasto przy okazji przebudowy pasażu Janusza Kusocińskiego chce bowiem wybudować wzdłuż ulicy Jana Kilińskiego dodatkowe miejsca postojowe, lecz ich wytyczenie wiążę się z wycinką drzew. Wypełnienie ankiety – jak zapewnia magistrat - zajmie nie więcej niż trzy minuty.

W galerii można zobaczyć wizualizacje pasażu Kusocińskiego po przebudowie oraz zdjęcia dokumentujące obecny stan.

– Głos mieszkańców jest dla nas kluczowy. Możemy wybudować dodatkowe nowe miejsca postojowe, które w tej części miasta są bardzo potrzebne. W ankiecie pytamy mieszkańców, o to, czy chcą nowe miejsca. Ich budowa zmusi nas do wycięcia kilkunastu głogów – wyjaśnia Paweł Szewczyk, wiceprezydent Zduńskiej Woli. – W zamian proponujemy mieszkańcom nowe nasadzenia platanów klonolistnych, klonów pospolitych, głogów czy śliw wiśniowych już na samym pasażu. Łącznie będzie to niespełna pięćdziesiąt nowych drzew – wylicza.