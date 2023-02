Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Ulica Staszica w Zduńskiej Woli tylkona liście rezerwowej

Ogłoszono listę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie łódzkim. Rozdysponowano 153,3 mln zł. Na liście znalazło się kilka nowych inwestycji w gminach powiatu zduńskowolskiego. Wniosek powiatu o dotację na ulicę Staszica trafił jednak tylko do rezerwy. To środkowy odcinek ciągu ulic z osiedla Nowe Miasto do osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli, na który jeszcze nie ma żadnego dofinansowania. Tymczasem są już realizowane dwa inne etapy tej inwestycji.