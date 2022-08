Dożynki 2022 gminy Zduńska Wola odbyły się w Wojsławicach ZDJĘCIA

Wójt Henryk Staniucha otrzymał od starostów dożynek Marzeny Paruch i Wojciecha Szulca bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Starostowie życzyli wszystkim przybyłym dożynkowym gościom, aby na stołach chleba nigdy nie zabrakło.

Dzisiaj obchodzimy święto plonów. To jedna z najpiękniejszych tradycji, powiązana z wykonaniem wieńców dożynkowych. Wieńców, które kryją w sobie radość z pomyślnie zakończonych żniw oraz wdzięczność za zbiory. Wieńców będących symbolem znojnej pracy i codziennej troski mieszkańców wsi, przywiązania do narodowej tradycji i do ziemi – podkreślił wójt gminy Zduńska Wola.