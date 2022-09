Drożyzna+ spacer mieszkańców Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

To był ostatni spacer, który przebiegł pod hasłem Drożyzna+ w Zduńskiej Woli. Przynajmniej w tym cyklu.

Nie chcemy męczyć ludzi. Każdy ma swoje problemy. Teraz najczęściej wynikają one z panującej w kraju sytuacji, czyli ludzie nie mają pieniędzy, by zapłacić rachunki za prąd, by kupić węgiel – wyliczają organizatorzy.