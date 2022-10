Dwa dni 10 wypadków. Policja podsumowuje początek akcji "Znicz" Agnieszka Olejniczak

Policyjna akcja "Znicz" trwa do 2 listopada. Policja podsumowała dwa pierwsze dni akcji. Na drogach województwa łódzkiego zginęły dwie osoby. Doszło do 10 wypadków, jeden z nich to wypadek w Pstrokoniach.