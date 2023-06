Dwie zduńskowolanki straciły swoje oszczędności bo zainstalowały aplikacje . Policja ostrzega przed internetowymi naciągaczami

Od razu po instalacji, w czasie ich rozmowy, zauważyła, że na pulpicie jej telefonu, porusza się „łapka”, którą obsługiwał mężczyzna z drugiej strony telefonu. Kobieta wpłaciła blikiem 1000 złotych, by rozpocząć inwestycję i pomnażanie swoich pieniedzy. W maju, ze zduńskowolanką, kontaktowało się telefonicznie jeszcze kilka osób, każda z nich w sprawie inwestycji. Finalnie, w wyniku dostępu do jej telefonu, a tym samym dostępu do aplikacji bankowych, kobieta straciła kilkanaście tysięcy złotych - informuje oficer prasowy zduńskowolskiej policji sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk

72-letnia zduńskowolanka zgłosiła się na policję i opowiedziała, że na początku maja zadzwonił do niej mężczyzna, który zaoferował swoją pomoc w inwestowaniu oszczędności. Przekonywał, że 72-latka zarobi duże pieniądze, wystarczy tylko, że zainstaluje aplikację do inwestowania na telefonie. Zduńskowolanka miała wątpliwości, ale uległa namowom telefonującego i zainstalowała wskazaną przez niego aplikację.

Straciła pieniądze bo zainstalowała aplikację

Na komendę zgłosiła się również 70-letnia zduńskowolanka. Zadzwonił do niej mężczyzna i przekonał do pomnożenia posiadanych przez nią oszczędności. Warunkiem było zainstalowanie odpowiedniej aplikacji na jej telefonie,. Oszust posiadając nieograniczony dostęp do jej konta, na którym miała zgromadzone 30 tysięcy złotych, zaciągnął jeszcze na nią kredyt w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Obecnie zduńskowolanka nie ma już żadnych oszczędności i dodatkowo ma zobowiązania wobec banku. Łączna kwota strat to ponad 60 tysięcy złotych.