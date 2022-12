Dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli zmienia oblicze. Jak idą prace? ZDJĘCIA

Dworzec kolejowy w Zduńskiej Woli zmienia oblicze. Jak idą prace?

Modernizacja dworca kolejowego w Zduńskiej Woli to jedno z przedsięwzięć, które wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że przez lata obiekt nie był najlepszą wizytówką miasta witającą przyjeżdżających. Zaniedbany budynek wręcz odstraszał. Ta sytuacja ma się zmienić. Zapewni to generalny remont dworca. Zakres prac jest bardzo obszerny. Przewiduje m.in. odtworzenie pierwotnego wyglądu. Spod zdartego tynku światło dzienne ujrzały cegły. W środku znajdą się toalety, biletomat, punkt informacji turystycznej. Budynek będzie nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.