Dzień Kobiet w Publicznym Przedszkolu w Zapolicach

Dzień Kobiet w Publicznym Przedszkolu w Zapolicach to występy, jakie na 8 marca przygotowała grupa „Rybek”.

Tego dnia dziewczynki wcieliły się w role pięknych kobiet, natomiast chłopcy prezentowali postawę dżentelmenów. Przedszkolaki recytowały wiersze, śpiewały piosenki z repertuaru dziecięcego i disco polo, a także przedstawiały układy taneczne.

Po występach chłopcy obdarowali Kobiety i swoje Koleżanki własnoręcznie wykonanymi prezentami oraz wiosennymi tulipanami. Na twarzach zaproszonych pań widniał uśmiech i zadowolenie.

Choć pogoda za oknem płata figle, to 8 marca w naszej placówce panował ciepły, pogodny

i wesoły nastrój. „Dzień Kobiet” jest fantastyczną okazją by nauczyć dzieci doceniania płci żeńskiej, składnia życzeń

i dzielenia się najmniejszymi gestami, które same w sobie są doskonałym podarunkiem.