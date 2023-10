Dzień Nauczyciela w przedszkolu w Zapolicach ZDJĘCIA

Przedszkole Publiczne w Zapolicach

Przedszkole w Zapolicach zostało założone w 1983 roku jako jednooddziałowe dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Przez lata zajmowała lokale w części piwnicznej i części parterowej bloku. Z tego powodu w przedszkolu nie mogło być więcej niż 35 dzieci. W 2019 roku przeprowadziło się do nowego, wybudowanego przez gminę Zapolice dzięki unijnej dotacji budynku w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Dzięki nowoczesnej siedzibie placówka mogła nie tylko poszerzyć ofertę edukacyjną ale także przyjąć więcej dzieci.

Obecnie do Publicznego Przedszkola w Zapolicach uczęszcza 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.