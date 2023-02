Dzień Otwarty na budowie bloku przy ulicy Juliusza w Zduńskiej Woli. Można zwiedzać

Można się szykować na zwiedzanie bloku przy ul. Juliusza 5-9 w Zduńskiej Woli. Będzie dzień Otwarty dla chętnych do obejrzenia mieszkań przygotowanych do najmu.

Pomysł skierowany jest przede wszystkim do osób, które już złożyły wnioski o najem lub tych, które maja zamiar wystąpić do TBS Złotnicki. Nabór trwa od 1 lutego, a zakończy się 1 marca.

- Zapraszamy w najbliższy piątek w godz. 10-13 na Dzień Otwarty na budowie nowego bloku przy ulicy Juliusza 5-9. To doskonała okazja, aby obejrzeć budowę bloku, zobaczyć układ mieszkań, a także uzyskać więcej informacji na temat kryteriów i skonsultować swój wniosek na wynajem mieszkania - ogłosił Urząd Miasta Zduńska Wola.

Do 1 marca trwa nabór wniosków od osób chętnych do najmu mieszkań w nowo wybudowanym bloku TBS przy ul. Juliusza w Zduńskiej Woli. Najemcy po uzyskaniu zgody banku będą mieli możliwość wykupu mieszkania.