Dzień Pluszowego Misia w bibliotece w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Dzień Pluszowego Misia w bibliotece w Zduńskiej Woli

Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić, a nawet powierzyć swój sekret. O święcie tej postaci, bajkowym bohaterze nie zapomniała Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli. Do placówki zaproszone zostały maluszki z Publicznego Przedszkola nr 11, by razem uczcić urodziny kochanego pluszaka.