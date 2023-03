Dzień Sołtysa 2023. Kto pełni tę odpowiedzialną funkcję w powiecie zduńskowolskim? ZDJĘCIA

W Łódzkiem sołtysów jest prawie 4,5 tysiąca. - To wy jesteście najbliżej ludzi. Cierpliwe wysłuchujecie o problemach, potrzebach, marzeniach sąsiadów, a potem reagujecie. Mówicie o nich samorządowcom w gminie czy w województwie, wskazujecie, na co potrzebne są wam pieniądze - mówił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podczas Wojewódzkiego Dnia Sołtysa zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Teatrze Miejskim Sieradzkiego Centrum Kultury. - Rozwiązujecie lokalne problemy, ale, co najważniejsze, potraficie inspirować. Po pierwsze swoich sąsiadów do działania, po drugie wójtów, burmistrzów, marszałka. To wasza fantastycznie wykonywana praca.