Egzamin ósmoklasisty 2024 w Zduńskiej Woli rozpoczęty. Dzisiaj język polski ZDJĘCIA

Przed egzaminem ósmoklasisty byliśmy w Szkole Podstawowej nr 9 w Zduńskiej Woli, gdzie do egzaminu przystępuje 19 uczniów. Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu w salach lekcyjnych. W Zduńskiej Woli do egzaminu przystępuje w sumie 174 ósmoklasistów w 9 szkołach podstawowych.

Dzisiaj, 14 maja od języka polskiego. rozpoczyna się trzydniowy cykl egzaminów ósmoklasisty. Egzamin potrwa 120 minut, a w arkuszach znajdzie się około 20 zadań oraz wypracowanie. Egzamin będzie zawierał zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte, które wymagają napisania opowiadania lub rozprawki opartej na przeczytanych tekstach. W pierwszej części arkusza uczeń ma do rozwiązania około 20 zadań, do których odpowiedzi będą opierały się na dwóch tekstach. W drugiej części arkusza należy napisać wypracowanie lub rozprawkę. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać można 45 punktów. Wyniki egzaminu mają zostać ogłoszone 3 lipca. W tym samym dniu absolwenci będą mogli odebrać zaświadczenia dotyczące wyników egzaminów.

Ósmoklasiści zdają w sumie trzy egzaminy. Jutro, 15 maja, w planie jest matematyka, a w czwartek, 16 maja język obcy

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Musi do niego przystąpić każdy uczeń by ukończyć szkołę podstawową. Ten egzamin różni się od matury tym, że nie ma możliwości nie zdania. Każdy egzamin uznawany jest jako zdany, natomiast ilość zdobytych punktów wpływa na to do jakiej szkoły średniej będzie mógł uczęszczać zdający.