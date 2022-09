Ekologiczny prezent dla mieszkańców Zduńskiej Woli

Na co dzień bezpłatnie można korzystać z wypożyczonego pojazdu przez 20 minut, ale z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju miasto wydłużyło ten czas do trzech godzin. Promocja trwa do 26 września tego roku. Stacje rowerowe w Zduńskiej Woli znajdują się w następujących miejscach:

MPK pyta mieszkańców o zdanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Zduńskiej Woli postanowiło natomiast wykorzystać Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju do przeprowadzenia badań wśród pasażerów. W autobusach i na plakatach pojawiły się plakaty z kodem QR. Wystarczy na smartfonie uruchomić aparat i przyłożyć do kodu, a system otworzy stronę internetową z ankietą. Do pytań można przejść także ze strony internetowej urzędu. W specjalnie przygotowanej ankiecie mieszkańcy mogą odpowiedzieć na kilka prostych pytań.

Informacje zbierane od mieszkańców będą przekazywane do innowacyjnego systemu przygotowanego przez ukraiński Startup Revizion. System na bieżąco zbiera dane i poddaje je wnikliwej analizie. Urząd Miasta w Zduńskiej Woli nie wydał na projekt ani złotówki. Za przygotowanie i obsługę aplikacji płaci Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdobytą w ten sposób wiedzę MPK chce wykorzystać do podnoszenia jakości świadczonych usług.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju to kampania Komisji Europejskiej, która ma zwrócić uwagę na cele zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest promocja komunikacji masowej i zeroemisyjnej. W tym roku termin Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju pokrywa się z Europejskim Tygodniem Mobilności.