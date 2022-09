Festiwal prażoków na 90-lecie osiedla Karsznice. To jeden z pomysłów na jubileuszowe wydarzenia ZDJĘCIA

Takie pomysły zgłosili mieszkańcy na świętowanie 90. urodzin osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli

Karsznicka filia MDK zaprosiła mieszkańców chcących włączyć się w przygotowania do jubileuszu 90-lecia osiedla Karsznice. Organizatorom spotkania chodziło o to, by mieszkańcy zaproponowali różne przedsięwzięcia mogące wpisać się w cykl wydarzeń związanych z jubileuszem.

Chcieliśmy, aby te urodziny stworzyli, wymyślili mieszkańcy. W Karsznicach mieszkają ludzie różnych profesji, różnych pasji i talentów, więc mam nadzieję, że także pomysły będą różne - podkreśla Paweł Perdek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli. - Nie chcemy narzucać tematów. To urodziny każdego i całej społeczności.

Pomysł spodobał się karszniczanom. Na spotkanie przyszło kilkadziesiąt osób. Nie trzeba było ich specjalnie zachęcać do wyrażenia opinii. Spore zainteresowanie wzbudził pomysł Moniki Smętek.